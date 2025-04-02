В сезон повышенной опасности на трудовом посту

Как мы уже сообщали, с 1 апреля в Чувашии установлен особый противопожарный режим. И на сотрудников лесного хозяйства республики в это время возлагается повышенная ответственность. Об одном таком работнике, опытном трактористе Шумерлинского лесничества, рассказывает госпаблик Правительства Чувашии в сети «ВКонтакте».

За плечами Владимира Павлова – более 30 лет трудового стажа. Последние 5 лет он занимается подготовкой лесосек и трелевков древесины. Во время пожароопасного сезона наш земляк со своим «железным конем» всегда на трудовом посту.

На странице Правительства Чувашии много историй о жителях Чувашии, об их успехах и достижениях. Заходите, читайте, будьте в курсе!

Подготовила Н. Игнатьева.