Олег Николаев: Для продуктивного решения вопросов жителей нужно использовать аналитику ЦУР

В рамках совещания в Доме Правительства обсуждался вопрос повышения эффективности диалога с жителями республики, включая работу с электронными обращениями людей в адрес органов власти.

Как отметила руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева, за март пользователи оставили 9,3 тысячи сообщений в социальных сетях и через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Чаще всего люди оставляли сигналы в соцсети ВКонтакте (65,3%) и мессенджере Телеграм (23,3%), а самыми активными были чебоксарцы, новочебоксарцы, жители Алатырского, Шумерлинского и Канашского округов.

И если в соцсетях самыми популярными оказались вопросы дорог, благоустройства, общественного транспорта, то на «Госуслугах» люди чаще всего затрагивали технические вопросы, касающиеся медицинских документов и электронной записи к врачу. Стоит отметить, что проблемы, поднимаемые жителями, носят зачастую сезонный характер. В этом году снег сошел рано, и на 20% выросло количество сигналов о благоустройстве: люди просили оперативнее убирать мусор и пыль с общественных пространств. Кроме того, значительно увеличилось число вопросов по электронному дневнику.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что жители все чаще выбирают для общения с властью цифровые сервисы. Он поручил продолжить анализ поступающих сообщений, выявляя характер и возможные причины их появления. «Аналитические данные ЦУР при этом должны использоваться для более глубокого изучения возникающих проблем», — подчеркнул Глава Республики.