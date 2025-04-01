На «Госуслугах» стартует сервис для проверки количества активных SIM-карт

С 20:00 пользователи смогут убедиться в том, что у них нет оформленных «серых» SIM-карт. Если оператор подключился к новому функционалу, всего за несколько кликов можно заблокировать лишние или подозрительные SIM-карты, либо приостановить их обслуживание, сообщает Минцифры России.

С 1 апреля операторам запрещено выдавать более 20 SIM-карт одному гражданину России и более 10 — иностранцу. От лишних SIM-карт придется отказаться: россиянам — до 1 ноября, всем остальным — до 1 июля. Эти меры направлены на предотвращение оформления SIM-карт злоумышленниками для массовых обзвонов.

чувашинформ.рф