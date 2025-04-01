Лесные массивы Чувашии начнут патрулировать 11 беспилотников

Дроны приобретены в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и помогут сотрудникам лесничеств республики эффективно бороться с лесными пожарами, а также незаконной деятельностью в лесах. Об этом сообщили на еженедельной планёрке в Доме Правительства, где обсуждалась готовность региона к пожароопасному сезону.

В прошлом году около 50 сотрудников Минприроды Чувашии, КУ «Лесная охрана» и лесничеств республики прошли специальное обучение для управления новыми устройствами, сообщил руководитель ведомства Эмир Бедертдинов в своем телеграм-канале.

Глава Чувашии Олег Николаев дал указание главам всех муниципальных округов республики усилить проведение мероприятий по предотвращению лесных пожаров, включая широкое информирование граждан о правилах пожарной безопасности.

чувашинформ.рф