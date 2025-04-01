В смартфонах нашли вирус Triada, способный красть аккаунты и подменять номера

В новых смартфонах на платформе Android обнаружен вирус, способный красть у владельца аккаунты в мессенджерах и подменять номера при звонках, — «Лаборатория Касперского».

Речь идет о модифицированной версии троянской программы Triada — этим вирусом заражают прошивки новых смартфонов, сделанных под видом популярных моделей.

Копия Triada попадает в каждый процесс на смартфоне.

«Предустановленный» вирус способен:

▪️красть криптовалюту,

▪️красть аккаунты пользователей в мессенджерах и социальных сетях, в частности в Telegram и TikTok,

▪️отправлять сообщения от их лица,

▪️подменять номера во время звонков,

▪️следить за действиями в браузерах,

▪️блокировать сетевые соединения.

Купить смартфон с «трояном» можно в неавторизованных онлайн-магазинах, где устройства продают по сниженным ценам. При этом, по словам эксперта «Лаборатории» Дмитрия Калинина, продавец может даже не подозревать, что товар заражен вирусом.

По данным компании, от новой версии Triada пострадали уже больше 2,6 тысяч пользователей в разных странах, большинство — в России.

Источник: rg.ru