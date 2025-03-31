Дорогие представительницы прекрасной половины человечества! Пятый Межрегиональный конкурс «Я – женщина» ждет вас!

Принять участие просто. Снимите видео, расскажите в нем о своей многогранности, умении работать и отдыхать, воспитывать детей и украшать этот мир своей уникальностью!

В стремительной современной жизни остановите мгновение, обратите внимание на себя и свою женскую зрелость! Пусть ваш конкурсный ролик станет ярким событием в жизни родных, коллег и друзей, останется навечно в семейных архивах!

В конкурсе 15 номинаций, среди них вы обязательно найдете свою!

Прием заявок до 30 апреля. Голосование за видеоролики с 9 по 17 июня. Грандиозный и зрелищный финал 24 июня в День Республики. Становитесь частью этих событий!

Подробности на сайте Союза женщин Чувашии

Форма онлайн-заявки или по QR-коду