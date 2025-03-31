В Чувашии юные таланты подарят песни Родине

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе патриотической песни «Россия голосами детей», посвященном знаковой дате — 80-летию Великой Победы, организованном ГТРК «Чувашия» при поддержке Минкультуры, Минобразования и Общественной палаты республики.

Конкурс открыт для детей от 7 до 17 лет, которые могут выступать сольно, в ансамблях или хорах. Уже более тридцати юных исполнителей намерены продемонстрировать свой талант на большой сцене. Заявки поступают не только из Чувашии, но и из других регионов. Участие в мероприятии планируют представители Ульяновской и Свердловской областей.

Гала-концерт финалистов состоится 29 апреля в Чувашской государственной филармонии и будет транслироваться онлайн.

Чтобы побороться за победу в конкурсе, нужно до 4 апреля записать два вокальных номера на видео, загрузить их в облачный сервис и отправить ссылку на адрес gtrkchuv@yandex.ru.

Более подробная информация о конкурсе на сайте chgtrk.ru.

чувашинформ.рф