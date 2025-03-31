Без неожиданностей и с минимумом политических рисков — такой для Олега Николаева видят кампанию по выборам на пост Главы Чувашии эксперты, опрошенные газетой «Ведомости. Страна» по итогам встречи в Кремле Президента России с Николаевым 26 марта.



«Николаев – единственный представитель «СР» в губернаторском корпусе. Для президента не существует партийной принадлежности кандидата, т.к. все главы регионов для него являются подчиненными», — приводит издание слова гендиректора федеральной экспертной сети «Клуба регионов» Сергея Старовойтова. По мнению президента Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, для Путина важна не политическая принадлежность губернаторов, а экономические показатели, характеризующие развитие региона. И Олег Николаев за свой первый срок справился с этими задачами, несмотря на трудный период.



Еще один опрошенный изданием эксперт, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, отмечает, что Олег Николаев приступил к работе в Чувашии в разгар пандемии коронавируса, когда речь шла, скорее, не о развитии, а о выживании. "Но у главы республики получилось сформулировать содержательные ответы на вызовы последних лет», – дала свою оценку Кислицына.