Студенческий кампус в Чебоксарах обсудили Президент страны Владимир Путин и Глава Чувашии Олег Николаев

В ходе визита в Москву Глава Чувашии Олег Николаев доложил Президенту России Владимиру Путину о развитии республики за последние пять лет. В том числе была обозначена необходимость строительства кампуса, исходя из потребностей ключевых отраслей экономики региона. Реализация проекта позволит республике оставаться лидером в области релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем в России, центром межрегионального машиностроительного кластера.



«В Чувашской Республике функционируют 12 высших учебных заведений, в которых обучаются 35 тысяч студентов. К сожалению, 2,5 тысячи этих ребят в настоящее время не обеспечены местами в общежитии», — сказал Олег Николаев.



Также руководитель региона рассказал, что в рамках реализации проекта планируется строительство 3 общежитий, основного учебного корпуса, конгресс-центра и центра практико-ориентированного обучения, технопарка, Дома культуры, креативных студий, крытого спортивного комплекса с бассейном, открытого стадиона, центра раннего развития детей и другие объекты. Для реализации проекта определен земельный участок площадью 18,4 га в зеленой зоне города Чебоксары.



Создание студенческого кампуса будет способствовать развитию новых отраслей экономики (биоэкономика, робототехника, станкостроение, беспилотные авиационные системы, возобновляемые источники энергии, электротехника и машиностроение).



Кампус станет площадкой для межрегиональной кооперации по разработкам и созданию опытных образцов продукции, что повысит квалификацию специалистов и позволит республике к 2035 году войти в десятку самых инновационных регионов России.



По итогам встречи Глава Чувашской Республики Олег Николаев поручил Правительству Чувашии в кратчайшие сроки сформировать заявку.



«Очень важно, чтобы республика была привлекательной не только для молодежи, проживающей в Чувашии, но чтобы к нам приезжали учиться из других регионов и оставались в республике жить и работать. Создание такого межвузовского кампуса позволит студентам не только интересно проводить время, но и нам наращивать темпы роста экономики, которые были достигнуты в Чувашии», — отметил Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.