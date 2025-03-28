Недовольства меньше не стало. Как и собак

В ветке для обсуждений госпаблика (телеграм-канала) администрации Шумерлинского округа вновь разгорелась полемика по вопросу безнадзорных собак на городских улицах. Пользователи сообщают о стаях, свободно бегающих в густонаселенных микрорайонах и в парке. Количество особей в них доходит до 18 (!).



А на днях в редакцию позвонила пенсионерка, рассказавшая о том, как она вместе с мужем-инвалидом во время прогулки по парку стала объектом нападения собаки без каких-либо признаков хозяина. К счастью, от животного удалось отмахаться, но нервы пожилым больным людям эта история попортила. И добавила страху. «Что в городе делается для того, чтобы людям было безопасно находиться на улице?» – задала женщина вопрос.

Как сообщает окружная администрация, с индивидуальным предпринимателем В.И. Видинеевым заключен контракт на отлов в период с 13 марта по 30 апреля десяти безнадзорных животных. Этого крайне мало. Тем более после стерилизации и вакцинации отловленных животных вновь возвращают в привычную им среду обитания.



Некоторые пользователи призывают власти принимать меры и к тем, кто способствует созданию такой среды – устраивает места кормления: «Это явление носит уже массовый бесстыдный характер в нашем городе. У вас есть полномочия, чтобы установить местные штрафы за подобные действия или привлекать нарушителей…» Кстати, 25 марта в федеральных СМИ появилась информация о том, что члены рабочей группы Госдумы одобрили предложение депутатов запретить подкармливать бездомных животных в некоторых местах. «В тексте поправки отмечается, что физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы и корма на территориях, определяемых законодательными актами субъектов России, пишет «Российская газета». — Кроме того, одной из поправок предлагается расширить перечень оснований для умерщвления отловленных животных в приютах и разрешить их усыплять в том случае, если животное причинило вред или создает угрозу причинения вреда человеку, имуществу, а также другим животным».



Напомним, что в феврале этого года Шумерлинская межрайпрокуратура после проведенной проверки внесла в адрес главы муниципального округа представление, по результатам рассмотрения которого администрация заключила очередной договор на выполнение работ по отлову безнадзорных животных, а материалы проверки были направлены в следственные органы.

Справочно

По данным, представленным в Госветслужбу Чувашии муниципальными образованиями, за 2024 год среднее значение количества случаев, связанных с причинением животными без владельцев вреда здоровью человека (за исключением тяжкого вреда) и его имуществу, с нанесением ими повреждений без вреда здоровью человека, зафиксированных на территории Чувашской Республики, составило 22.

Наталья Владимирова.

Советы на случай

Предугадать поведение собаки, домашней или бродячей, невозможно, поэтому в обращении с этими животными следует всегда быть наготове.

Если вас или ваших близких покусала собака (или другое животное), постарайтесь не паниковать. При наличии рядом владельца собаки следует выяснить его контактные данные, телефон, информацию о вакцинации питомца, а при отсутствии — по возможности задержать собаку или узнать адрес. Для отлова животного без владельца необходимо обратиться в органы местного самоуправления. В случае, если напала владельческая собака, следует обратиться в правоохранительные органы.



При значительных и глубоких повреждениях, при ухудшении состояния, в случае обильного кровотечения необходимо вызвать скорую помощь. При незначительных травмах необходимо добраться до дома и выполнить несколько процедур: промыть место укуса обильно водой с мылом (хозяйственным), обработать рану 3-процентным раствором перекиси водорода, края раны — 5-процентным раствором спиртового йода. Далее следует наложить чистую стерильную повязку, не сдавливая рану, закрепить повязку бинтом или пластырем.



Вне зависимости от характера раны следует как можно раньше обратиться к врачу. Только специалист может правильно обработать рану, диагностировать повреждения, предотвратить инфицирование раны, определить последовательность действий в конкретном случае. Вам следует достоверно сообщить все обстоятельства укуса, данные о владельце (в случае его отсутствия — предупредить доктора).



Конечно же, самой наибольшей опасностью является риск заражения бешенством, так как он передается при укусе. Лечение после уксуса собаки — необходимая мера, игнорирование болезни и отказ от лечения приведут к смерти.

Чтобы избежать нападения: