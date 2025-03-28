Муниципальные перевозки просубсидируют

Правительство Чувашии выделило 76,9 миллиона рублей на субсидирование муниципальных маршрутов.

Средства направлены на поддержку общественного транспорта в трех муниципальных округах республики. В частности, Шумерлинскому муниципальному округу из республиканского бюджета выделено 25,1 миллиона рублей для обслуживания 9 маршрутов.



Эти мероприятия реализуются в рамках закона Чувашской Республики об укрупнении муниципальных образований, что позволяет местным администрациям получать дополнительные средства на заключение контрактов по перевозкам пассажиров по регулируемым тарифам.



По информации Минтранса Чувашии.