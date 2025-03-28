Модернизация по нацпроекту «Семья»

В 2025 году на реализацию регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» предусмотрено 139,4 млн рублей, из них из федерального бюджета 76,8 млн рублей, из республиканского 60,8 млн рублей, из муниципальных – 1,8 млн рублей.

На эти средства в трех учреждениях культуры в ближайшие дни начнется капитальный ремонт, детская школа искусств получит новое оборудование. До конца года повысят свой статус до модельных еще 12 библиотек. Четыре – за счет средств федерального бюджета, восемь — за счет бюджета республики. В число этих восьми входит Межпоселенческая библиотека Шумерлинского округа.



Работы на всех объектах, за исключением одного, будут завершены в 2025 году.



По информации Минкультуры Чувашии.