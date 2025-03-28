Марина Ананьева: «В библиотеке не обязательно должно быть тихо»

Как уже сообщала наша газета, по результатам конкурсного отбора заявок на создание модельных библиотек в 2025 году межпоселенческая библиотека, расположенная в Шумерле по улице Чайковского, д. 1, вошла в число победителей и получила из республиканского бюджета субсидию

в размере 10 млн рублей.



О том, какой после преображения станет главная библиотека округа, газете рассказала директор Централизованной системы библиотечного и архивного дела Шумерлинского муниципального округа Марина Ананьева.

Марина Владимировна, в чем состоит главная концепция библиотеки нового поколения?

Наш проект по созданию библиотеки нового поколения, поддержанный Министерством культуры Чувашии и руководством муниципалитета, призван создать современную, уютную библиотеку, в стенах которой посетитель любого возраста и интересов найдет что-то привлекательное для себя.

Мы стремимся, чтобы библиотеки сегодня воспринимались не только как место, где хранятся книги, но и как центры, помогающие людям развиваться в самых разных направлениях. Не секрет, что в 21 веке в храм книги приходят не только за печатной книгой, но и за возможностью самореализовываться. Поэтому в современных библиотеках не обязательно должно быть тихо, напротив, здесь можно и даже нужно шуметь, общаться, задавать вопросы, высказываться, придумывать, творить… Словом, библиотека нового поколения — это мультифункциональный культурный центр, где можно получить новые знания, посетить интересные мероприятия, воспользоваться образовательными ресурсами и просто замечательно провести время.

привлекательное для себя. Мы стремимся, чтобы библиотеки сегодня воспринимались не только как место, где хранятся книги, но и как центры, помогающие людям развиваться в самых разных направлениях. Не секрет, что в 21 веке в храм книги приходят не только за печатной книгой, но и за возможностью самореализовываться. Поэтому в современных библиотеках не обязательно должно быть тихо, напротив, здесь можно и даже нужно шуметь, общаться, задавать вопросы, высказываться, придумывать, творить… Словом, библиотека нового поколения — это мультифункциональный культурный центр, где можно получить новые знания, посетить интересные мероприятия, воспользоваться образовательными ресурсами и просто замечательно провести время. Какие виды работ предусмотрены основной сметой проекта?

Общая сумма проекта с учетом местного софинансирования составила 10 млн 870 тыс. рублей. На эти средства будет произведен текущий ремонт помещений, фасада и входной группы, произведено внутреннее художественное оформление, приобретены мебель, техника, интерактивное оборудование, обновлен книжный фонд.

Значит, главную библиотеку округа ждет глобальная перезагрузка?

Совершенно верно. Наши площади ждет частичная перепланировка. Выделение тематических зон, которые будут иметь возможность к быстрой трансформации, коснется как читального зала, так и абонемента. Новое функциональное зонирование будет обеспечиваться современной комфортной мебелью, системой освещения, интерактивным и мультимедийным оборудованием. В библиотеке предусматривается доступный фонд: все книги будут расположены по периметру помещения, от пола до потолка.

После модернизации библиотека станет центром притяжения не только для любителей почитать. Здесь можно будет посмотреть кино, посетить вернисаж картин или небольшую театральную постановку, принять участие в музыкальном концерте в формате квартирника и много чего еще. Мы постараемся, чтобы в стенах нашей библиотеки было уютно и комфортно всем без исключения.

После модернизации библиотека станет центром притяжения не только для любителей почитать. Здесь можно будет посмотреть кино, посетить вернисаж картин или небольшую театральную постановку, принять участие в музыкальном концерте в формате квартирника и много чего еще. Мы постараемся, чтобы в стенах нашей библиотеки было уютно и комфортно всем без исключения. Поделитесь с нашими читателями подробностями преображения.

Изменения коснутся библиотеки уже снаружи. Так как Шумерля изначально была железнодорожной станцией, прибиблиотечную площадку мы планируем оформить как перрон железнодорожного вокзала. Вход в библиотеку будет украшать граффити паровоза, того самого, что стоит на перроне вокзала, на крыльце будет установлен арт-объект «Вокзальные часы». На облагороженной прилегающей территории расположатся скамеечки, велосипедная парковка.

Железнодорожная тема продолжится и в библиотечных локациях. Так, в семейном пространстве «СВ-купе» можно будет всей семьей с пользой провести досуг. Для реализации творческого потенциала детей будут проходить занятия малых групп, работать театральная студия, проводиться мастер-классы.

Молодежная локация «Последний вагон» призвана обеспечить пространство для комфортного чтения, общения, релаксации и досуга. В этой комфортной зоне можно будет не только пообщаться и обсудить книжные новинки, но и посмотреть фильм, поболеть за лучшие спортивные команды, поиграть в настольные игры.

«VIP-зал» — главное место в библиотеке — будет оснащено Wi-Fi, экраном, проектором, телевизором, небольшим подиумом. Мобильность мебели позволит трансформировать это пространство под любое событие. Стеллажи в виде вагончиков на колесиках, двухсторонний диван, пуфики… Это центральное в библиотеке место будет предполагать проведение культурно-просветительских мероприятий разного формата, организацию тематических встреч, лекций и кинопросмотров.

Одной из интереснейших, на мой взгляд, локаций «VIP- зала» станет ретро-квартира. Эта оригинальная уютная инсталляция с атрибутикой советского периода — телефоном, проигрывателем, торшером, вазочками и шкатулками – призвана стать изюминкой библиотеки. Центральное место здесь, конечно, будет отведено стеллажам с книгами.

Особое внимание в библиотеке будет уделено оформлению краеведческой зоны. Интерактивная карта и дополнительные материалы предоставят возможность каждому желающему построить маршрут по городу и сельской местности и в сопровождении гида отправиться в путь. В краеведческом пространстве будет комфортно заниматься исследовательской, методической, информационной и культурно-просветительской деятельностью по истории и современности шумерлинского края и не только.

Железнодорожная тема продолжится и в библиотечных локациях. Так, в семейном пространстве «СВ-купе» можно будет всей семьей с пользой провести досуг. Для реализации творческого потенциала детей будут проходить занятия малых групп, работать театральная студия, проводиться мастер-классы. Молодежная локация «Последний вагон» призвана обеспечить пространство для комфортного чтения, общения, релаксации и досуга. В этой комфортной зоне можно будет не только пообщаться и обсудить книжные новинки, но и посмотреть фильм, поболеть за лучшие спортивные команды, поиграть в настольные игры. «VIP-зал» — главное место в библиотеке — будет оснащено Wi-Fi, экраном, проектором, телевизором, небольшим подиумом. Мобильность мебели позволит трансформировать это пространство под любое событие. Стеллажи в виде вагончиков на колесиках, двухсторонний диван, пуфики… Это центральное в библиотеке место будет предполагать проведение культурно-просветительских мероприятий разного формата, организацию тематических встреч, лекций и кинопросмотров. Одной из интереснейших, на мой взгляд, локаций «VIP- зала» станет ретро-квартира. Эта оригинальная уютная инсталляция с атрибутикой советского периода — телефоном, проигрывателем, торшером, вазочками и шкатулками – призвана стать изюминкой библиотеки. Центральное место здесь, конечно, будет отведено стеллажам с книгами. Особое внимание в библиотеке будет уделено оформлению краеведческой зоны. Интерактивная карта и дополнительные материалы предоставят возможность каждому желающему построить маршрут по городу и сельской местности и в сопровождении гида отправиться в путь. В краеведческом пространстве будет комфортно заниматься исследовательской, методической, информационной и культурно-просветительской деятельностью по истории и современности шумерлинского края и не только. Изменится ли график работы обновленной библиотеки?

Предполагаем, что библиотека будет работать и в более поздние вечерние часы, и по субботам. Скажу больше: по субботам в наших планах — организация услуги «Библионяни». Это значит, что родители по необходимости смогут оставить ребенка в наших стенах. В это время библиотекари постараются создать для юного читателя самые комфортные условия.

Эта услуга будет предоставляться на коммерческой основе?

Да. Кроме основных бесплатных библиотечных услуг, нами будет разработан прейскурант на дополнительные услуги (плата будет чисто символической и пойдет на приобретение материала). В этот перечень войдет и спектр услуг для реализации молодежного потенциала. Например, мы планируем приобрести принтер по ткани. Каждому желающему будет предоставлена возможность разработать на графическом планшете принт и самостоятельно перенести его, например, на футболку. Согласитесь, занятие очень увлекательное!

Мы планируем открыть и зону по художественному оформлению обуви. Звучит фантастически? Отнюдь! Не буду пока раскрывать все карты, но над реализацией этой задумки мы работаем вплотную.

Мы планируем открыть и зону по художественному оформлению обуви. Звучит фантастически? Отнюдь! Не буду пока раскрывать все карты, но над реализацией этой задумки мы работаем вплотную. При формировании нового книжного фонда что учитывалось в первую очередь?

На пополнение фонда предусмотрено 2 млн 310 тыс. рублей. Поступление грядет достаточно внушительное – порядка 3,5 тыс. экземпляров новинок, что не может не радовать.

Отмечу, что когда мы приступили к работе по обновлению фонда самой большой библиотеки в округе, то поставили перед собой задачу начать с фонда классической и отраслевой литературы, приобрести новинки современных авторов. Немаловажную роль сыграла картотека неудовлетворенного читательского спроса (так называемая «картотека отказов»), в которую занесены затребованные, но по каким-либо причинам отсутствовавшие в нашей библиотеке книги.

На этапе подготовки формирования обновленного фонда, конечно, не обошлось без помощи интернета. Мы изучали авторитетные мнения, рейтинги, знакомились с литературными премиями. Была также проведена огромная работа с прайсами книжных издательств. На сегодняшний день заключены договоры на приобретение книг с 20 издательствами. На сегодня около 1000 экземпляров мы уже получили. Прежде чем попасть на полку, все издания проходят библиотечно-библиографическую обработку, маркируются как имущество библиотечной системы. Задача отдела комплектования – как можно более оперативно поставить полученные книги на учет.

Отмечу, что когда мы приступили к работе по обновлению фонда самой большой библиотеки в округе, то поставили перед собой задачу начать с фонда классической и отраслевой литературы, приобрести новинки современных авторов. Немаловажную роль сыграла картотека неудовлетворенного читательского спроса (так называемая «картотека отказов»), в которую занесены затребованные, но по причинам отсутствовавшие в нашей библиотеке книги. На этапе подготовки формирования обновленного фонда, конечно, не обошлось без помощи интернета. Мы изучали авторитетные мнения, рейтинги, знакомились с литературными премиями. Была также проведена огромная работа с прайсами книжных издательств. На сегодняшний день заключены договоры на приобретение книг с 20 издательствами. На сегодня около 1000 экземпляров мы уже получили. Прежде чем попасть на полку, все издания проходят библиотечно-библиографическую обработку, маркируются как имущество библиотечной системы. Задача отдела комплектования – как можно более оперативно поставить полученные книги на учет. Помещения библиотеки небольшие. Как высчитывалось оптимальное соотношение, сколько книг нужно списать, а сколько приобрести?

Чтобы выявить количество устаревших и рассчитать, в каком количестве и каким образом можно будет разместить книги в обновленном пространстве библиотеки, сотрудники буквально пересчитывали экземпляры на каждой полке, отбирали на списание ветхие и морально устаревшие. Когда картина стала более-менее ясна, был составлен план по списанию на текущий год. Так, отталкиваясь от запланированного объема фонда библиотеки, были рассчитаны показатели поступления новинок, обновляемости фонда, необходимый объем финансирования. При этом учитывалась средняя стоимость книг на рынке с прогнозом на ближайшие годы.

На какие группы читателей ориентирована новая литература?

Абсолютно на все! Каждый пользователь найдет для себя интересные новинки художественной и научно-популярной литературы, переиздания лучших произведений мировой и отечественной классики, книги в помощь учебному процессу, личностному росту и развитию и многие другие. Наш книжный фонд по-настоящему обновится.

Все сотрудники библиотеки причастны к процессу преображения нашего учреждения. Мы с волнением и радостью ожидаем открытия библиотеки нового поколения! Это важное событие произойдет грядущей осенью и, надеемся, привлечет к нам новых пользователей всех возрастов.

Ольга Дмитриева.