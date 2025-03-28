История газеты – история края

В субботу, 1 января 1972 года, в почтовые ящики семи с половиной тысяч шумерлинцев «заглянул» новогодний номер газеты «Вперёд». Из него читатели узнали, что 24 декабря открылось новое бюро ЗАГС. «Здесь созданы все условия для торжественных церемоний бракосочетания: есть комната жениха и невесты, актовый и банкетный залы. Все они хорошо меблированы», — писал корреспондент. Первыми молодоженами в новом загсе стали пять пар.

А вот приглашение в «Соснячок». В номере от 22 января рассказывалось о санатории-профилактории завода спецавтомобилей, одного из пяти, существовавших тогда в республике: «Здесь имеются лечебное отделение, физиотерапевтический кабинет, процедурная комната, ингаляторий. …Широко применяются разнообразные ванны: хвойные, хвойно-кислородные, хвойно-минеральные. Имеется душ – Шарко, циркулярный, восходящий, дождевой». Курс оздоровления длился 24 дня. Отдыхающих кормили 3 раза в день, а для досуга в «Соснячке» предлагали бильярд, настольный теннис, комнату для чтения, лыжные прогулки. С момента открытия, декабря 1970 года, в профилактории побывало около 400 работников различных предприятий и учреждений города и района.



Несмотря на обилие громких лозунгов типа «Догоним и перегоним!» и бравурных отчетов о перевыполнении и досрочном выполнении планов, на газетных полосах в советское время было много критики. Не абстрактной «по непреодолимым обстоятельствам», а с озвучиванием конкретных фамилий и должностей. Попасть в число критикуемых, да еще на всеобщее обозрение, было очень неприятно и чревато понижением в должности или вовсе увольнением. Вот, например, страница вездесущего народного контроля от 1 апреля. В статье «Как торгуют хлебом?» рассказывается о Краснооктябрьской пекарне райпо, в которой вместо проектных 500 кг хлеба в сутки выпекалось только 150-170. Хлеб доставался лишь школьному буфету, а магазины его не получали и жителям Красной Звезды, Пути Ленина приходилось ходить за хлебом на разъезд Мыслец или в поселок Речной. Народные контролеры выяснили, что старший пекарь пекарни «более 70 процентов муки, выделяемой на хлебопечение, разбазаривала и распродавала по завышенной цене, присваивая с каждого мешка муки по полтора-два рубля». Из 24,5 тонны хлеба, показанного пекарем в отчете за январь, фактически было выпечено около 4 тонн.



Еще большую долю занимали публикации по теме благоустройства и озеленения города. И тоже в основном критические. Так, в газете от 13 апреля автор заметки «Ликвидировать пустырь» возмущался состоянием территории, примыкавшей ко Дворцу пионеров по ул. Ленина. Тогда там был просто огороженный пустырь: «Летом там пасутся козы и телята, валяются дохлые кошки и собаки, уныло стоят изуродованные статуи». Но из статьи можно узнать о прошлом этого места, когда «на этом месте была естественная зеленая зона с летней эстрадой и танцевальной площадкой». Автор предлагал превратить площадь в образцовый детский парк и назвать его парком имени 50-летия пионерской организации.



В преддверии Первомая, 27 апреля, передовица газеты сообщила радостную новость: «По итогам Всесоюзного социалистического соревнования в первом квартале 1972 года коллективу завода спецавтофургонов присуждено переходящее Красное знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС». Награду вручили позже, 11 мая. За 40-летнюю историю завод еще не добивался столь высокой награды. Это был поистине народный праздник. Стоит сказать, что ударный темп предприятие удерживало в течение всего года.



В том же году в городе появилась новая организация – предприятие объединенных котельных и тепловых сетей (известная нашим современникам «Теплосеть»). Руководил им В.С. Куксенков. В июле, когда вышла статья о ПОКТС, положение с подготовкой к зиме не внушало оптимизма: «С самых первых дней своего существования новое предприятие стало страдать острой нехваткой самых различных материалов: труб, задвижек, запорной арматуры и т.д. Не хватало, и сейчас не хватает, даже инструментов». Тогда в предприятие входили всего 3 котельные. Позже в состав были приняты котельные школы-интерната, тубдиспансера, райбольницы и др.



С 1 августа 1972 года началась и история Шумерлинского детского дома «Ёлочка». Как писал корреспондент газеты в статье от 12 августа, сюда перевели детей и материальную базу в связи с закрытием Буинского детдома. Первых 52-х новоселов дошкольного возраста встречали воспитанники шумерлинских детсадов №№ 8 и 9, воспитательницы, медсестра и директор Мария Никифоровна Беспалова. Ей пришлось налаживать быт не только «маленьких коммунаров», но и 11 молодых специалистов, в том числе приехавших из других мест.



31 августа газета сообщила радостную новость: «Впервые золотые олимпийские медали завоевала команда наших велосипедистов-шоссейников. В гонке на 100 км в составе четырех человек находился и наш земляк Валерий Ярды. Советские велосипедисты прошли 100 км за 2 часа 11 мин. 17,8 сек, опередив команды Польши и Голландии…» А 10 октября на передовице вышла заметка «Валерий Ярды награжден орденом «Знак Почета»». Тогда наш земляк, носивший звание заслуженного мастера спорта СССР, еще учился в Чувашском государственном педагогическом институте.



1972 год вошел в историю и как время завершения 10-летнего перехода ко всеобщему среднему образованию. Это стало следующим этапом, после обязательного восьмилетнего всеобуча, государственной политики по развитию образования. В связи с переходом ко всеобщему среднему образованию остро встал вопрос о том, чтобы все дети после окончания восьми классов продолжали учиться. «По району план приема в девятые классы выполняется, по городу – нет, — говорилось в докладах ответственных чиновников, опубликованных в номере от 31 августа. – Только городская школа № 7 выполнила этот план. В школу № 1 надо еще принять 35 человек, в школу № 2 – 20 человек».



Редакция.