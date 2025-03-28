Завершилась заявочная кампания программы «Время СВОих»

Регистрация на региональную образовательную программу для участников и ветеранов специальной военной операции «Время СВОих» завершилась.



Для участия в программе поступило 388 заявок, из них 79 от ветеранов специальной военной операции, рассказал Глава Чувашии Олег Николаев в своем Телеграм-канале.



Заявки поступили из 25 регионов страны, в том числе из Луганской Народной Республики. Наиболее активными стали кандидаты из Чувашии, Ульяновской области и Москвы.



С 1 по 4 апреля участников ждет следующий этап отбора – дистанционное тестирование.

Региональная программа «Время СВОих» является аналогом федерального проекта «Время героев», реализуемого по поручению Президента Владимира Путина.