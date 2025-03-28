Готовимся к голосованию за новые объекты благоустройства

В 2025 году в республике будет благоустроено более 20 пространств, выбранных жителями в результате прошлогоднего всероссийского голосования, проходившего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Всего же за последние 4 года в Чувашии преобразились 180 общественных территорий.

Онлайн-голосование этого года за объекты благоустройства в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» начнется на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru 21 апреля и продолжится по 12 июня. А значит, еще 25 территорий, которые выберут жители республики, будут обновлены в 2026 году. Предложения для выдвижения на голосование принимались от граждан до 23 марта на портале «Госуслуги». Решение о том, какие территории будут выставлены на голосование, муниципальные образования примут по 7 апреля.



Как и в прошлые годы, помогать жителям с голосованием будут волонтеры. Кампания по их регистрации и обучению на платформе «Добро.рф» уже вовсю идет.



Подготовила Н. Игнатьева.