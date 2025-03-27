По поручению Главы Чувашии Олега Николаева ветераны ВОВ, труженики тыла, «дети войны» получат дополнительные денежные выплаты

Ранее Олег Николаев, Глава Чувашии, выступил с инициативой о дополнительной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий граждан, отмечающих 80-летие Победы в 2025 году: «Совсем мало остаётся сегодня с нами ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, граждан, имеющих статус «дети войны». В знак нашей признательности мы выделяем им из бюджета единовременную выплату».

Кабинет Министров Чувашской Республики одобрил проект постановления, утверждающий порядок и условия назначения и осуществления единовременной денежной выплаты.



Напомним, планируется выделение денежных средств в размере 20 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, а также вдовам (вдовцам) погибших или умерших участников войны. Труженики выплаты в размере 5 тысяч рублей получат труженики тыла и «дети войны». К категории дети войны относятся граждане, родившиеся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года на территории СССР и проживающие в Чувашской Республике.



Выплаты предназначены примерно для 41 тысячи человек. Среди них 50 участников Великой Отечественной войны, 24 жителя блокадного Ленинграда, 26 бывших узников, 812 вдов и почти 40 тысяч «детей войны».



Общая сумма необходимых средств составляет более 218 миллионов рублей. Большинство людей получат деньги автоматически, так как социальные службы уже имеют необходимую информацию о банковских счетах и удостоверениях. Выплаты будут произведены до 21 апреля 2025 года. Однако, если данные отсутствуют, нужно обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства или МФЦ до 10 ноября 2025 года.

Кроме того, социальные работники готовы прийти к вам домой и помочь заполнить необходимые заявления. Получить дополнительную консультацию можно по телефону «горячей линии»: 8 (8352) 26-08-08.