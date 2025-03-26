Чувашская Республика и Росавтодор подписали дополнительное соглашение по  развитию дорожной сети региона на 51 миллиард рублей

Глава Чувашской Республики Олег Николаев и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков подписали дополнительное соглашение к меморандуму о развитии автомобильных дорог в регионе.

Объем финансирования в рамках данного меморандума до 2030 года составит 51 млрд рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 20 млрд рублей. Ожидается, что к 2030 году при федеральной поддержке будет отремонтировано около 390 км дорог, что улучшит транспортную доступность более чем для 500 тысяч жителей региона.

«Подписанное соглашение является важным шагом в развитии дорожной инфраструктуры Чувашской Республики, обеспечив комфортное и безопасное передвижение для жителей региона и транзитного транспорта. Росавтодор оказывает всестороннюю поддержку региону в реализации дорожных проектов. Мы уверены, что совместные усилия с Федеральным дорожным агентством позволят нам значительно улучшить состояние дорог в регионе», — отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Дополнительное соглашение детализирует планы работ по ремонту, содержанию и приведению автодорог к нормативному состоянию на период 2025—2030 гг. в рамках дорожной деятельности.

В этом году в рамках проекта «Инфраструктура для жизни» запланированы работы на 33 объектах общей протяженностью 70 км, а также ремонт 4 мостов и обустройство 6 километров уличного освещения в границах населенных пунктов.

«В Чувашии зафиксировано значительное снижение всех основных показателей аварийности по итогам 2024 года: общего количества ДТП – на 28,7 %, пострадавших – на 38 %, а погибших – на 17,8 %. В первые два месяца этого года (в сравнении с аналогичным периодом 2024-го) положительная динамика сохранилась. Число происшествий на федеральных трассах республики уже уменьшилось на 61,8 %, а погибших и пострадавших на 57,1 % и 62,2 % соответственно. Безусловно, необходимо и дальше повышать уровень безопасности на федеральных трассах Чувашии, благодаря грамотной реализации программ дорожных работ и внедрению оперативных решений организационного характера, которые регулярно прорабатываются на площадках региональных комиссий по вопросам безопасности дорожного движения», – сказал Руководитель Росавтодора Роман Новиков. Также он поблагодарил Главу Чувашии Олега Николаева за комплексную работу, проводимую на автодорогах республики.

Благодаря федеральной поддержке будут проведены работы на 12 объектах. Эти участки дорог, расположенные в пределах 15 населенных пунктов, обеспечат улучшение транспортной доступности более чем для 12 тысяч жителей. Например, преобразится дорога между селами Сойгино и Новые Айбеси в Алатырском округе, будет проведен ремонт подъездных дорог к Ядрину.

Общий объем финансирования из федерального бюджета на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения в 2025 году составляет 1,4 млрд рублей.

Также Глава Чувашской Республики Олег Николаев и руководитель Росавтодора Роман Новиков обсудили возможность переноса начала реконструкции участка трассы М-7 «Волга» (км 643 – км 659) с 2029 года на 2026 год.

Справочно: Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Чувашской Республике составляет 12 804,1 км (по данным на 1 января 2024 года). Из них федерального значения – 401,8 км, регионального – 1 556,8 км и местного – 10 845,5 км. Протяженность опорной сети региона — 810,2 км.