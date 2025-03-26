Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента с 1 апреля

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75 процента. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом в Госдуме.

Он также напомнил, что с 1 января текущего года на 7,3 процента были увеличены страховые пенсии, а затем по поручению президента была проведена дополнительная индексация, исходя из инфляции.

Премьер отметил, что помимо материальной поддержки для пожилых людей необходимо внедрять также комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому — в нескольких регионах подобная система уже была опробована.

Источник: rg.ru