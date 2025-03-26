На поддeржку агробизнeса в этом году направят около 15 млрд рублей

Объем финансирования мер государственной поддержки малого агробизнеса в России будет сохранен в 2025 году. На эти цели направят около 15 млрд рублей, сообщила замдиректора департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Рената Бибарсова.

«На сегодняшний день в линейке министерства сельского хозяйства действует семь мер грантовой поддержки фермеров и кооперативов на различной стадии их развития, начиная от „Агростартапов“, заканчивая мерами поддержки агротуризма. <…> Данная система адресных мер господдержки позволяет выделить порядка 15 млрд рублей ежегодно на реализацию данных мер и является толчком для развития малого агробизнеса», — сказала она на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство», организованного в формате видеосвязи.

Согласно материалам, которые представила Бибарсова на заседании комиссии, финансирование господдержки малого агробизнеса в России в 2024 году составляло 15 млрд рублей. В таком же объеме господдержка сохранена и на 2025 год.

По данным министерства, малый бизнес занимает долю около 15% в общем объеме производства сельхозпродукции в стране. Малые формы хозяйствования являются основными производителями картофеля и овощей открытого грунта в России.