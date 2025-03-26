Заседание Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО

25 марта 2025 года в Казани полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание Совета, участники которого обсудили реализацию государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов в регионах ПФО.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра внутренних дел РФ Александр Горовой, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Анатолий Вылегжанин, высшие должностные лица регионов ПФО, представители Федерального Собрания РФ, окружных структур федеральных органов власти, научных и общественных организаций, законодатели.

Игорь Комаров, открывая заседание Совета, подчеркнул актуальность вопроса, отметив возрастающую роль миграции в общественном, демографическом и социально-экономическом развитии регионов ПФО. Полпред напомнил, что в начале марта на расширенном заседании коллегии МВД Президент России Владимир Путин поручил разработать новую концепцию миграционной политики уже в 2025 году. Ключевые направления – безопасность общества и граждан, сбережение российской культурной идентичности, поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

«Приволжский федеральный округ является одним из наиболее привлекательных для внешних мигрантов, которые приезжают к нам зарабатывать, учиться, устраивать свою жизнь. Объемы миграционных потоков практически во всех наших регионах ежегодно исчисляются десятками тысяч человек. Сегодня на территории ПФО находится более 500 тысяч иностранных граждан», – сказал Игорь Комаров.

В связи с этим особое внимание было уделено рискам, связанным с миграцией. Полпред отметил, что, несмотря на общее снижение преступности среди иностранных граждан, доля тяжких и экономических преступлений остается высокой: «Преступления с участием мигрантов, а также целенаправленное информационное давление извне формируют общественное напряжение. Социологические данные показывают исторически низкий уровень позитивного отношения к мигрантам и рост запросов на ужесточение миграционной политики».

По словам полпреда, в декабре 2024 года доля респондентов, положительно относящихся к мигрантам в регионах округа, составила 11,3%, отрицательно – 28,5%. При этом за ограничение въезда мигрантов выступают 68,5% респондентов в регионах ПФО.

В то же время растет потребность в высококвалифицированных иностранных работниках в регионах Приволжского федерального округа. В 2024 году лидерами по числу выданных патентов на трудовую деятельность стали Татарстан (почти 50 тысяч), Нижегородская (около 31 тысячи) и Самарская (более 28 тысяч) области, а также Республика Башкортостан (более 22 тысяч). Эти регионы формируют 70% всех привлеченных мигрантов ПФО.

Опытом регулирования миграционных процессов поделился губернатор Саратовской области Роман Бусаргин: «За последний год мы приняли несколько важных решений. Введены ограничения на работу мигрантов на основании патентов по нескольким социально значимым видам экономической деятельности, в том числе по общественному транспорту и здравоохранению. Кроме того, увеличена стоимость патента для трудовых мигрантов, централизованы процессы по медицинскому освидетельствованию иностранных граждан и сдаче экзаменов по русскому языку».

Глава Татарстана Рустам Минниханов представил опыт Республики в организации системы интеграции мигрантов, в том числе трудовых, на региональном уровне: «Мы четко понимаем, что без привлечения трудовых мигрантов нам не решить те задачи, которые сегодня стоят перед экономикой. Нужны механизмы, позволяющие адаптироваться мигрантам, получить хорошую квалификацию. Сегодня у ряда предприятий республики сложилась хорошая практика по социализации и адаптации приезжей рабочей силы. Хороший опыт наработали «КАМАЗ» и ОЭЗ «Алабуга» – это целевые наборы, подбор и подготовка персонала, дальнейшая социализация иностранных граждан».

Участники заседания Совета также отметили значимость разностороннего подхода исполнительных органов субъектов РФ к организации социально-культурной адаптации мигрантов. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился опытом региона по переселению иностранных граждан. По его словам, в настоящее время получено почти 500 заявок на переезд в регион; 15 семей уже выбрали Нижегородскую область своим новым домом: «Поток резюме от иностранных граждан растет, поэтому мы создали специализированное агентство «ОКА». Это единственная в стране государственно-частная организация, оказывающая услуги миграционного консалтинга «под ключ» жителям недружественных стран, которые хотят к нам переехать».

Активная работа по интеграции мигрантов проводится и в образовательных организациях. По словам полпреда, в России обучаются 389 тысяч иностранных студентов, из них 82 тысячи (21%) – в вузах ПФО. Игорь Комаров напомнил, что в соответствии с Указом Главы государства, к 2030 году количество академических мигрантов, обучающихся в российских вузах, должно достичь 500 тысяч.

Подводя итоги заседания, полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил необходимость комплексного подхода к управлению миграцией, усиления мер по предотвращению экстремистских угроз, а также поддержки инициатив по адаптации мигрантов на региональном уровне. Все предложения будут учтены в протоколе, который представят федеральным и региональным органам власти для реализации соответствующих мер.

В этот же день Игорь Комаров посетил выставку «Традиционный костюм народов Поволжья» и провел совещание с главами регионов Приволжского федерального округа.