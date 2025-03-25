Подкармливать бездомных животных запретят

Депутаты предложили запретить подкармливать бездомных животных в некоторых местах. Такая инициатива содержится среди поправок в законопроект, которые одобрили члены рабочей группы Госдумы.

В тексте поправки отмечается, что физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы и корма на территориях, определяемых законодательными актами субъектов России.

Кроме того, одной из поправок предлагается расширить перечень оснований для умерщвления отловленных животных в приютах и разрешить их усыплять в том случае, если животное причинило вред или создает угрозу причинения вреда человеку, имуществу, а также другим животным.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Источник: Российская Газета.