Олег Николаев поручил обеспечить успешное проведение кампании по набору детей в первый класс

Около 14 тысяч первоклассников перешагнут порог школ республики в нынешнем году, в следующем — чуть меньше — 13,7 тысяч. Об этом сообщили на еженедельной планерке в Доме Правительства.

Заявки будут приниматься в два этапа: с 1 апреля по 30 июня – по месту жительства, с 6 июля по 5 сентября — при наличии свободных мест, без учета адреса.

Подать заявление можно лично в школе, заказным письмом или через портал «Госуслуги». На портале появилась новая функция: автоматическая отправка заявления. Родители могут заполнить его заранее, сохранить в личном кабинете и дать согласие на автоотправку. Заявление будет отправлено автоматически в начале приемной кампании.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул важность информирования родителей о новых возможностях и поручил Минобразования Чувашии и руководителям муниципалитетов обеспечить бесперебойный ход приемной кампании.

чувашинформ.рф