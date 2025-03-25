Глава Чувашии Олег Николаев призвал депутатов принять активное участие в реализации Комплексной программы развития республики

В Чебоксарах состоялся I Форум муниципальных депутатов Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия».

Олег Николаев, Глава Чувашской Республики, обращаясь к депутатам, отметил, что сегодняшний Форум важен для исполнительной власти как возможность взаимодействия с партийными площадками и общественностью, так в выстраивании работы исполнительной и законодательной ветвей власти.

Глава Чувашии отметил, что именно депутаты муниципального уровня являются теми, кто каждый день близко общается с жителями республики. Они знают не только о крупных и очевидных проблемах, но и в курсе не столь масштабных, тем не менее значимых для людей.

Олег Николаев призвал депутатов принять активное участие в общественном контроле за ходом реализации национальных и региональных проектов.

«От нашей совместной работы зависит эффективность поиска новых направлений развития. Совместные усилия позволят добиться более комплексного развития республики, эффективности и долговечности результатов. В этом процессе должны участвовать не только депутаты, но и каждый житель Чувашской Республики. Только объединив усилия, мы сможем преодолевать трудности. Уверен, что депутатский корпус поддерживает наш план действий и готов в нём участвовать. Я неоднократно говорил о необходимости более широкого общественного контроля. И кто, как не депутаты, должен возглавить этот процесс? Несомненно, такой контроль даёт нам возможность выявлять зарождающиеся риски и оперативно на них реагировать, предотвращая их развитие. Такое сотрудничество поможет не только реализовать поставленные задачи, но и поспособствует возникновению доверия друг к другу, к словам, действиям», — подчеркнул Олег Николаев.

Говоря о результатах развития Чувашской Республики, Олег Николаев, отметил, что основными итогами развития региона за последние 5 лет стал рост более чем 1,8 раз валового регионального продукта. Впервые в 2024 году налоговые поступления от предприятий и граждан республики превысили расходы бюджета. Это свидетельствует о том, регион становится самодостаточным и может более эффективно решать стоящие перед ним задачи.

Также одним из направлений экономического развития является программа инициативного бюджетирования, которая не имеет аналогов ни в одном регионе Российской Федерации. В прошлом году в рамках инициативного бюджетирования было реализовано 1477 проектов на сумму более чем 2,3 млрд рублей. С начала этого года запущено 1555 проектов на сумму более чем 3,3 млрд рублей.

Правительство республики нацеливает законодательную власть на открытость и прозрачность, вовлечение людей в формирование и реализацию решений.