Утверждены правила выплат ветеранам к 80-летию Победы

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила единовременной выплаты в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Она назначена отдельным категориям граждан, проживающим как в России, так и в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, указом президента от 15 января 2025 года.

Ранее правительство выделило на эти цели свыше 23,3 миллиарда рублей. Выплаты положены почти 332 тысячам человек.

Выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики и их вдовы, лица, строившие оборонительные сооружения и работавшие на объектах ПВО, морских и авиабазах, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники концлагерей. Для тружеников тыла и совершеннолетних узников концлагерей ее размер составит 55 тысяч рублей.

Подавать заявления на выплаты не понадобится — они осуществляются на основании данных, имеющихся в распоряжении органов власти. Но в исключительных случаях, когда такой информации у государства нет, граждане могут самостоятельно подать заявление вместе с подтверждающими документами.

Постановлением установлены сроки осуществления единовременных выплат. Ветераны должны получить их в апреле-мае 2025 года.