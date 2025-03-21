Туризм является отличным средством познания своего края, физического и духовного развития детей, привития им самостоятельности и любознательности, трудовых и прикладных навыков.

В прошлое воскресенье воспитанники секции «Юный турист» совместно с членами Юнармии и ребятами, посещающими кружок по самбо Дворца детского и молодежного творчества, совершили очередной поход выходного дня на Цыганские горы. Группу сопровождал педагог Роман Червяков.



Ребята на практике закрепили полученные знания и умения по розжигу костра с соблюдением мер безопасности, по ориентированию с помощью компаса. Преодоление наклонной переправы с последующим спуском-подъёмом, крутой склон оврага опробовали все желающие. В части медподготовки освоили наложение шины в случае перелома конечности с последующей транспортировкой условно пострадавшего. На досуге поиграли в подвижные игры, в мини-футбол, перетягивание каната. Туристы также выполнили и экологическую задачу, убрав после себя мусор.

Отдельно можно отметить бодрое и веселое настроение, которое царило, несмотря на ветреную погоду и трудности похода. Вот как охарактеризовал поход в трех словах ученик второго класса школы № 6 Антон Андреев: «Поход — это спорт!»



Ю. Белов, педагог дополнительного образования.