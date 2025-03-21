О дополнительных выплатах к юбилею Победы в эфире ЦУР Чувашии расскажет Алена Елизарова

Прямая трансляция с министром труда и социальной защиты Чувашии пройдет 25 марта в 11.00.

Напомним, единовременную выплату к 80-летию Победы в 20 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей и вдовы, вдовцы участников войны. Труженикам тыла и тем, кто относится к категории «дети войны», полагается выплата в 5 тысяч рублей.

Кто входит в категорию «дети войны»?

Как будет происходить назначение выплат? Куда обращаться?

Что делать, если данные отсутствуют?

Ответы на эти вопросы прозвучат в прямом эфире – задавайте свои вопросы в комментариях под постом в сообществе «Чувашская Республика» по ссылке https://vk.cc/cJTnzG.

чувашинформ.рф