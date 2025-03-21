Мусор весенний и не только убрали по сообщениям в соцсетях

Просьбы убрать «проклюнувшийся» после таяния снега мусор называют приметой весны сотрудники ЦУР Чувашии. Специалисты Центра фиксируют и обрабатывают поступившие от жителей республики сообщения в соцсетях.

Один из недавних примеров – сигнал об участке дороге около дома №10 по улице Байдула в столице республики. Там по-прежнему валялся случайный мусор – пока не включилась в работу и не исправила ситуацию горадминистрация.

Впрочем, беспорядок в Чебоксарах появляется не только после таяния снега. К примеру, жители дома по Чернышевского, 20 пожаловались на мусор, который сначала скапливался в мусоропроводе второго подъезда. После поступления сигнала на указанной территории навели порядок.

Отметим, жители Чебоксар традиционно остаются самими активными в соцсетях. За 2024 год от них поступило почти 30 тысяч сообщений, и на втором месте по популярности как раз и оказались вопросы благоустройства.

чувашинформ.рф