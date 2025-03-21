Конкурс стартовал в пятый раз

С 17 марта начался прием заявок на участие в V Межрегиональном конкурсе «Я – женщина».

Подать заявки можно по 30 апреля.

Организаторы ожидают в 2025 году еще больше участниц, так как перечень номинаций расширен. Для педагогов детсадов и учреждений дополнительного образования учреждена отдельная конкурсная группа «Воспитание – моё призвание». Работницы здравоохранения могут подавать заявки в номинации «Во имя жизни», а спортсменки и социальные работницы — в направлении «Вперед к здоровью». Кроме этого, для представительниц старшего поколения есть номинация «Серебряный возраст – гордость России».



Положение о конкурсе 2025 года и форма заявки размещены на сайте Союза женщин Чувашии.

Напомним, что в этом конкурсе в 2024 году победителями в разных номинациях стали шумерлинки:

«Мы — молодежь 21 века» — 2 место заняла Юлия Горбенко;

«В интересах общества» — 3 место у Натальи Михеевой;

«Женщины бизнеса» — 1 место — Наталия Мурашова, 3 место заняла Валентина Долгова;

«Родом из Чувашии» 3 место у Екатерины Соловьевой;

в номинации «Жди меня» 2 место завоевала Екатерина Волобуева.

Подготовила Н. Владимирова.