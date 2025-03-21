Какие дороги отремонтируют в округе?

Этот вопрос газета адресовала администрации Шумерлинского округа.

Как сообщил заместитель главы администрации — начальник Управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Валентин Курносов, в текущем году запланировано капитально отремонтировать автомобильные дороги местного значения общей протяженностью более 4,1 км. Это участки ул. Францева (от пересечения с ул. Маршала Жукова до ул. К. Маркса), ул. Октябрьской (от пересечения с ул. Дзержинского до ул. Подлесной), автодорога от Паланского моста до д. Мыслец, улицы Молодежная, Ленина и Набережная в п. Кабаново.



На эти цели предусмотрено порядка 56 млн рублей. Субсидии из республиканского бюджета составляют 92 % всего объема средств.

Наталья Игнатьева.