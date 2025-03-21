И в праздник на трудовой передовой

В воскресенье, 16 марта, в России отмечался День работников бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства. Шумерлинские коммунальщики – работники МУП «Чистая вода» — встретили свой профессиональный праздник на передовой.

Об отключении водоснабжения потребителей на улицах Чайковского, Советской и Октябрьской в телеграм-канале МУПа появилось в 9 утра. Остановилась и блочно-модульная котельная по улице Чайковского, что привело к приостановке теплоснабжения уже большего числа объектов.



Спустя час с небольшим население информировали о сложностях в устранении аварии: на участке сетей холодного водоснабжения во дворе дома № 5 по ул. Чайковского расположена относительно новая детская площадка и большое количество кабелей, идущих к близлежащим домам. Нашим коммунальщикам пришлось ждать, когда из Алатыря приедет аварийная бригада электриков и обследует участок. Одновременно с полудня был начат подвоз воды к многоквартирным домам.

Позднее МУП «Чистая вода» сообщило, что с момента звонка в диспетчерскую Алатырских электросетей и до момента приезда к месту аварии специалистов с оборудованием прошло 4 часа. Только к семи часам вечера место прорыва было найдено. Из-за наличия в земле силовых кабелей работы велись с осторожностью, в основном вручную.



В половине девятого людям дали надежду, назвав предварительное время устранение аварии — 22.00. На месте прорыва трубы был установлен хомут. К обозначенному времени коммунальщики устранили аварию. К ночи в домах появились вода и тепло. В понедельник работы продолжились – на водопроводе меняли вышедшую из строя задвижку. В этот период холодное водоснабжение ряда жилых домов, БМК и детсада «Рябинушка» вновь было приостановлено, но тут управились менее чем за пару часов.



Негативная реакция жителей, выражавшаяся в том числе в виде комментариев в телеграм-канале «Чистой воды», в этой ситуации была понятна. Как и вопросы, почему на таких участках оказываются установлены детские и спортивные площадки, причем установлены они не десятилетия назад, а в 2021—2022 годах. Ведь в случае аварии теряется время на демонтаж конструкций, а потом тратятся деньги на восстановление. В этом ключе становится понятен запрет оборудовать подобными площадками или асфальтированными парковками территории, на которых проложены сети Чувашгаза в ходе программы реконструкции городского теплохозяйства.



Но чем больше появлялось в сетях фото и видео с места аварии, разъяснений со стороны коммунальщиков, тем быстрее приходило осознание серьезности ситуации и понимание, каких человеческих трудов стоит вернуть комфорт в наши дома. В устранении аварии, оставившей без воды и тепла потребителей густонаселенного микрорайона, участвовали единым фронтом и ремонтные бригады, и водители водовозов, и руководство МУПа. «Премию им нужно выдать! Молодцы! Спасибо большое!» — благодарили их потом люди.

Наталья Игнатьева.







