«Время СВОих»: предварительные итоги заявочной кампании

Под председательством Главы Чувашии Олега Николаева состоялось заседание Общественного совета региональной программы для участников и ветеранов СВО в Чувашской Республике «Время СВОих». Программа направлена на подготовку высококвалифицированных управленцев для системы публичной власти, корпоративного сектора. Были подведены промежуточные итоги реализации дорожной карты программы, а также обсужден ряд ключевых вопросов. Особое внимание уделено методике оценки участников и разработке единой образовательной траектории. Это позволит сделать процесс обучения максимально эффективным и полезным для всех.

Регистрация кандидатов проходит на официальном сайте программы до 25 марта 2025 года.



По информации vremyasvoih.cap.ru.

Олег Николаев, Глава Чувашии:

«Мы получили 273 заявки не только из Чувашии, но и из 15 других регионов, включая новые территории. Это показатель востребованности программы. Кандидаты – настоящие герои, среди них – 55 ветеранов спецоперации, 21 кавалер ордена Мужества.



Наша задача – обеспечить полное сопровождение участников, от подачи заявки до трудоустройства. За каждым индивидуально закрепим наставника, который будет помогать и делиться опытом. Важнейший аспект программы – мероприятия по психологической адаптации».