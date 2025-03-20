В апреле начнется поддержка ветеранов и «детей войны»: как получить выплату?

По поручению Олега Николаева Главы Чувашии в апреле начнутся единовременные выплаты для ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников фашистских лагерей, вдов (вдовцов) участников Великой Отечественной войны — каждая категория получит по 20 000 рублей. Труженикам тыла и представителям «детей войны» предоставят по 5000 рублей.

Всего помощь коснется около 41 тысячи человек, включая 50 участников войны, 24 блокадника, 26 бывших узников, 812 вдов и почти 40 тысяч «детей войны». В случае, если гражданин относится к двум или нескольким категориям, выплата будет осуществляться единоразово по одному из оснований по выбору гражданина.

Для подтверждения статуса «дети войны», нужно иметь удостоверение. Оно выдается гражданам, рожденным с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и проживающим в Чувашской Республике, в отделах социальной защиты населения по месту жительства.

Выплата будет назначена автоматически на основе имеющихся данных (банковские счета, удостоверения) до 21 апреля. Однако, если информация отсутствует, можно подать заявление лично в отдел социальной защиты или МФЦ до 10 ноября. Социальные службы также оповестят граждан из категории «дети войны» о полагающейся им поддержке.

По вопросам оформления выплаты телефон горячей линии: 8 (8352) 26-08-08.

При необходимости социальные работники помогут составить заявление прямо на дому.