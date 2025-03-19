Подборка новостей из сообщества о деятельности Главы Чувашской Республики «Олег Николаев/Чувашия»

Храбрый, смелый, отважный, у него на груди — медаль «За боевые отличия» и медаль «За службу в артиллерийской разведке». Сейчас он в отпуске и проводит время с семьей. Подробнее о бойце с позывным «Асан» здесь

Уникальный чувашский проект «Экспресс-дедушки» победил во Всероссийском конкурсе «Активное долголетие – 2024»!

Из более чем 2600 конкурсантов со всей страны именно «Экспресс-дедушки» вошли в десятку лучших.

Спортсмены Чувашии достойно выступили на домашних чемпионате и первенстве России по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине «настольный теннис». Республика принимала состязания впервые.

Истории педагогов Чувашии стали частью первого в России сборника рассказов о профориентации!