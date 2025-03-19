Акция Минздрава Чувашии «Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра! »

В этот понедельник слова благодарности в адрес фельдшера ФАП в с. Н.Кумашка Якимовой Надежды Петровны звучали от пациентки Светланы М.: «Хочу сказать огромное спасибо нашему фельдшеру за ее работу, отзывчивость, понимание!!! За заботу о жителях нашего села Нижняя Кумашка!!! Она фельдшер от Бога!!!»

Если Вы тоже хотите выразить благодарность медицинским работникам (задать вопрос или написать жалобу), то сделать это можно следующими способами: