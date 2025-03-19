19 Мар

Акция Минздрава Чувашии «Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра! »

В этот понедельник слова благодарности в адрес фельдшера ФАП в с. Н.Кумашка Якимовой Надежды Петровны звучали от пациентки Светланы М.: «Хочу сказать огромное спасибо нашему фельдшеру за ее работу, отзывчивость, понимание!!! За заботу о жителях нашего села Нижняя Кумашка!!! Она фельдшер от Бога!!!»

Если Вы тоже хотите выразить благодарность медицинским работникам (задать вопрос или написать жалобу), то сделать это можно следующими способами:

  • оставить свой отзыв на сайте в разделе «Обратная связь»;
  • отправить письмо на электронную почту: shmmc@med.cap.ru;
  • в поликлинике и отделениях стационара можно написать благодарность на специальном бланке «Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра!» и оставить его в специальном ящике для отзывов.
    Можно также оставить отзывы в наших социальных сетях:
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Автор записи: anna

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