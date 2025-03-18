Стартует Всероссийская акция «Музыка на все времена»

25 марта по 15 апреля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Музыка на все времена», посвященная 185-летию со дня рождения величайшего русского композитора П.И. Чайковского.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в музыкальном, хореографическом и художественном направлениях. Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций: «Инструментальное творчество», «Вокал», «Хореография», «Изобразительное творчество» и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры и искусства России, выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».