Определены победители пятого Всероссийское отборалучших практик активного долголетия

17 марта на площадке Координационного центра Правительства РФ состоялась презентация итогов и награждение победителей пятого Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина и эксперты. На пятый Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия было направлено 2684 заявки из 89 регионов России.

Лучшими эксперты признали 10 практик из Липецкой, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики и Санкт-Петербурга. Их авторы получили денежные призы по 500 тыс. рублей на развитие своих проектов. Наградами в специальной номинации «Комплексные инфраструктурные решения» отмечены 3 практики из Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Челябинской области.

Победителями в номинации «Медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика» стали практики: «Круг добра» (г. Санкт-Петербург), АНО «Доброе Сергиево»; «Служба быстрого реагирования» (Свердловская область), Межрегиональный Благотворительный Общественный Фонд «Екатеринбургский Еврейский Культурный Центр «Менора».

Награды в номинации «Активная жизнь: культура, туризм, волонтерство» получили: «Добро рядом 2.0» (Тюменская область), Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение»; «Добрый друг: совместная работа дома-интерната с волонтерами и НКО» (Самарская область, г. Жигулевск), Солнечнополянский дом-интернат.

Победители в номинации «Образование и занятость»: Программа сохранения профессионального долголетия социальных работников в возрасте 50+ из малых сел (Самарская область), АНО «Центр социального обслуживания населения Северного округа»; Проект по повышению правовой грамотности «Правовая Одиссея: путешествие к знаниям» (Ульяновская область), Пансионат для граждан пожилого возраста «Серебряный рассвет» им. З. А. Кудиновой в р. п. Языково».

В номинации «Здоровый образ жизни» лучшими стали: Оздоровительный обучающий проект «Управляй своим здоровьем» (Рязанская область), Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова; Спартакиада «Игры долголетия. Жизнелюб» (Республика Татарстан), Администрация г. Казань и проектный комитет Спартакиады.

В номинации «Практика для мужчин 60+» награды получили авторы практик: Фестиваль по рыболовному спорту «Рыбалка без границ» (Липецкая область), Управление социальной политики Липецкой области; Экспресс-дедушка (Чувашская Республика), Шемуршинский центр социального обслуживания населения.

В специальной номинации «Комплексные инфраструктурные решения» благодарности получили практики: Дом «Ветеран» (Челябинская область), ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; «Социальные квартиры» — экосистема для активной жизни людей старшего возраста (ХМАО — Югра), Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; «Мы знаем то, что невозможное — возможно!» (Красноярский край), Красноярский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический».

Всего в число финалистов пятого Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия вошли 110 участников. Все проекты будут опубликованы в сборнике «Активное долголетие – 2024», а также получат экспертную поддержку и доступ к тиражированию через платформу Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Смартека».

Национальный проект «Семья» стартовал в России в 2025 году по решению Президента Владимира Путина. Основная цель проекта – поддержка семей с детьми, многодетности, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей. Нацпроект также предусматривает развитие инициатив для активного долголетия, обеспечения качественного ухода за людьми старшего возраста и формирование семейно-ориентированной инфраструктуры культуры.