«Культурная среда» снова в Шумерлинском округе!

В этот раз к нам приедет один из ярких творческих коллективов Чувашской государственной филармонии — ансамбль «Сявал». 19 марта артисты выступят на сцене Ходарского СДК с программой «В России живём, о России поём».

Недавно русские, чувашские и казачьи песни, танцы в исполнении «Сявала» оценили зрители Моргаушского округа. В зале был аншлаг и звучали долгие аплодисменты.