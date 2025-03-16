Сергей Нефедов: «С любимым делом теряю счёт времени»

О людях, добившихся определенных результатов в какой-либо сфере, наша газета всегда

рассказывает с большим удовольствием. В этот раз корреспонденту даже не пришлось далеко ходить, ведь о Сергее Нефедове — предпринимателе, специализирующемся на производстве мебели, работники редакции знают не понаслышке — его производство размещается прямо в здании типографии.

Сегодня мы хотим познакомить с Сергеем и его делом наших читателей.

В детстве Сергей вместе с дедом иногда мастерил тумбочки, а на уроках труда, как и все мальчишки, колотил табуретки и почтовые ящики. Тогда он даже не задумывался всерьез заниматься этим и по окончании школы поступил в Марийский радиомеханический техникум изучать автодело. Впрочем, судьба распорядилась иначе, и его делом впоследствии стало совершенно другое.



В 2006 году С. Нефедов устроился на комбинат автофургонов учеником мебельщика, начал работать сборщиком изделий из древесины в 12-м цехе. В то время там производили мебель для гражданских и военных кузовов. Именно в цехе Сергей познал азы производства мебели, научился работать на станках и набрался необходимого опыта.



Первая мебель, которую С. Нефедов собрал самостоятельно, — шкаф для прихожей в родительском доме, изготовленный в своей комнате с помощью подручных средств, с использованием обычного лобзика и дрели. Шкаф понравился не только родителям, но и родственникам — так Сергей порадовал своей работой и их.



Когда начали появляться заказы от знакомых и родственников, Сергей уволился с комбината, оформил ИП и стал серьезно заниматься производством мебели. Сначала он арендовал гараж, позже приобрел капитальный гараж в собственность, а затем взял в аренду помещение в здании типографии. Дело продвигалось своим чередом.



Далее Сергей выкупил здание бывшей котельной по ул. Чайковского, сделал в нем ремонт и обустроил свой собственный цех. Совсем скоро мебельщики планируют переезжать на новое место производства, ведь там уже всё готово к работе.



Компания «Мир кухни» производит кухонную и офисную мебель, гарнитуры, шкафы, прихожие, спальни, детские, гардеробные и др. Их офис находится по адресу: ул. Маршала Жукова, д. 11.

Мебель отличается хорошим качеством, в её производстве используются проверенные материалы и фурнитура. Компания внимательно следит за новинками, предлагает покупателям новые модели и старается выпускать современную мебель.



Одним из главных преимуществ «Мира кухни» является возможность заказать мебель для всей квартиры в одном месте. В ассортименте представлены дизайнерские столы и стулья, кровати и диваны, которые создадут уют и комфорт в каждом доме. Компания предлагает комплексное решение для меблировки любого жилья.



Работники бесплатно выезжают на замеры, готовят дизайн-проекты. Бесплатная доставка и сборка также входят в заказ, предоставляется гарантия. В общем, всё как положено.



На странице компании в социальной сети в «ВКонтакте» немало положительных отзывов. «Благодарим вас и ваших коллег за добросовестно выполненную работу, за приложенные старания и силы, а главное — за превосходный результат! Мы очень довольны и счастливы, что обратились именно к вам. Вы очень хорошие профессионалы и специалисты. Желаем успехов в дальнейших проектах, творческих идей, физических сил, терпения, а главное — времени», — гласит один из отзывов.



«Хочу поблагодарить вас и ваш салон за шикарную кухню. Вы исполнили мою мечту!!! Желаю вам дальнейших успехов, больших заказов и приятных отзывов от покупателей», — говорится в другом сообщении. Конечно же, получать обратную связь от покупателей и слышать добрые слова приятно не только руководителю, но и работникам.



Компания активно сотрудничает и с организациями — с детскими садами, со школами, с администрацией, с КАФ, ШЗСА, ДК «Восход», с библиотеками и другими социальными объектами. На сегодняшний день мебель, изготовленную шумерлинцами, знают не только в Шумерле, но и в других городах. Компания активно сотрудничает с дизайнерами, по проектам которых изготавливают заказы. Самый дальний город, куда была отправлена мебель, — Выборг. Также доставляли заказы в Казань, Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург, Сочи — в общем, практически по всей России.



Предприятие С. Нефедова непрерывно развивается. Приобретено новое оборудование — автоматические кромкооблицовочные и форматно-раскроечные станки, есть всё необходимое для качественной работы. На сегодняшний день на предприятии работают 6 сборщиков-мебельщиков, а в связи с расширением производства собираются еще привлечь специалистов. Кандидатуры уже есть, но мастера с опытом также приглашаются к сотрудничеству. Зарплата у них достойная, условия труда также будут соответствующими: в помещениях тепло, светло, предоставляется соцпакет. Трудоустройство официальное.



Несмотря на небольшой коллектив, компания старается вести активную социальную жизнь. В 2022 году, например, у них была своя собственная футбольная команда под названием «Мир кухни». Они принимали участие в городских соревнованиях по футболу и заняли 2-е место. Сам Сергей Нефедов с удовольствием участвует в Днях малого и среднего предпринимательства, в различных конференциях.



Компания старается оказывать посильную поддержку участникам СВО, и это неудивительно, ведь два работника из бригады добровольно ушли на спецоперацию. В основном гуманитарная помощь оказывается в виде предоставления денежных средств.



Своим любимым делом Сергей занимается более 15 лет. Конечно же, оно требует немалых усилий и внимания. Как признается предприниматель, сейчас у него практически не остается времени на хобби, хотя раньше он очень любил посидеть с удочкой.



Всё свободное время С. Нефедов старается проводить с семьёй, ведь как бы ни был занят папа, дети не должны быть обделены вниманием — им очень важно чувствовать любовь и заботу взрослых.

Татьяна Александрова.







