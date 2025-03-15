Как 30 лет тому назад…

С прошлого лета местная власть взялась за благоустройство улицы Октябрьской на участке от площади до перекрестка с улицей Щербакова – на тротуарах появился новый асфальт

с бордюрами, обновлено покрытие проезжей части, обрел очертания сквер у бывшей гостиницы.

Не все работы еще завершены, по весне они продолжатся, и, будем надеяться, результат горожан не разочарует.

Но что же мы видим вокруг этой благоустроенной «линии»? Разбитый, весь в заплатках асфальт перед магазином «Антей-сервис», грязное болотце перед магазином «Звениговский» и аптекой «Магия»… А фасад магазина «Юбилейный» своим видом вообще возвращает лет на 30 назад – тусклые окна в облезлых рамах, такая же облезлая дверь, разбитый козырек из профнастила, пострадавший, видимо, еще прошлой зимой при очистке крыши от снега… Когда подобное уныние видишь у какого-то бюджетного учреждения, это одно: понимаешь, что, как бы хорошо коллектив ни работал, средств на ремонт из бюджета могут не давать годами, и тут ничего не поделаешь. А вот если собственник помещения, занятого торговыми точками, допускает такое, причем длительное время, то это воспринимается как плевок на потребителя. При таком отношении и потребитель не пойдет в эти магазины.



Наверное, сотрудникам администрации округа стоит обратить на данные факты внимание и донести до владельцев информацию о содержании фасадов и прилегающей территории в надлежащем виде. Тем более если реализуется проект по благоустройству.

Наталья Игнатьева.