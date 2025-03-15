В поездах дальнего следования дети 10-18 лет теперь могут ездить за половину стоимости от взрослого тарифа круглогодично и без предъявления справки из учебного заведения. Соответствующее постановление правительства опубликовано и вступило в силу. При этом льгота

не распространяется на скоростные поезда и некоторые виды вагонов.

В своем постановлении правительство предписало Федеральной антимонопольной службе установить «для пассажиров — граждан Российской Федерации в возрасте от 10 до 18 лет льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку взрослого пассажира железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении в поездах дальнего следования всех категорий (за исключением скоростных поездов) в плацкартных, общих вагонах и в вагонах 2-го и 3-го классов в моторвагонном подвижном составе». Как пояснили «Российской газете» в «Российских железных дорогах» (РЖД), речь идет об общих, плацкартных и вагонах межрегиональных электропоездов. В четырехместных купе скидка тоже предоставляется, но только в двухэтажных вагонах, и составляет она 50 % от тарифа на перевозки пассажиров в плацкарте на аналогичное расстояние проезда. Ранее такие же скидки действовали с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря, то есть за исключением периода летних каникул. При этом право на льготный проезд при посадке нужно было обязательно подтверждать справкой учащегося.



Детей до 5 лет в поездах можно провозить бесплатно во всех вагонах без занятия отдельного места. Есть также возможность выкупить для ребенка от 0 до 10 лет место по детскому тарифу. В вагонах СВ, купе, плацкартных и общих тариф на перевозку детей составляет 35 % от стоимости полного (взрослого) тарифа, следует из информации на сайте РЖД. В опубликованном постановлении правительства указано, что действующий тариф для пассажиров до 10 лет сохраняется, но действует исключительно в отношении детей — граждан Российской Федерации.

В холдинге также напомнили о скидках и специальных предложениях, которые позволяют путешествовать дешевле. Льготы, например, предусмотрены людям старше 60 лет, студентам, семьям с тремя и более детьми, участникам СВО. Все условия, виды вагонов и поездов, для которых они применимы, перечислены на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».

Источник: rg.ru.