Шумерлинский муниципальный округ присоединился к проекту «Территория финансов», который реализуется в Чувашии с прошлого года. Его цель — развитие финансовой культуры в малых городах и муниципальных образованиях республики.

Мероприятия по повышению финансовой грамотности для жителей округа провели эксперты Отделения‑НБ Чувашская Республика Волго‑Вятского ГУ Банка России, Министерства внутренних дел, Отделения Соцфонда, управлений Федеральной налоговой службы и Роспотребнадзора по Чувашской Республике.

Взрослым работающим людям напомнили о современных платежных инструментах, которые обеспечивают доступность финансовых услуг. Слушателей особенно интересовали возможности Системы быстрых платежей и получения наличных денег на кассах торговых точек.

Также им рассказали о грамотном управлении своими пенсионными накоплениями, Программе долгосрочных сбережений и основах формирования налоговой культуры.

Проект позволяет познакомить людей разных возрастов с важными для них темами. Так, на молодежных площадках эксперты предупреждали об опасностях вовлечения в дропперство, то есть в преступные схемы по выводу украденных денег. Некоторые ребята могут стать дропперами по незнанию или недопониманию. Им объяснили, как этого избежать и на что обратить внимание.

Тема, которая традиционно вызывает интерес слушателей — защита от распространенных видов финансового мошенничества. Эксперты еще раз напомнили, что «безопасного счета» не существует. Если звонят незнакомые люди и просят перевести деньги, то это мошенники.

Также участникам мероприятий рассказали, что с 1 марта 2025 года через Госуслуги можно в своей кредитной истории установить самозапрет на получение кредитов. Это поможет в ситуации, когда мошенники пытаются оформить кредит на имя человека. Дополнительно эксперты напомнили, что не надо передавать личные и финансовые данные посторонним людям, под каким бы предлогом или каким бы способом их ни пытались узнать.

Всего в Чувашии к проекту «Территория финансов» подключились пять территорий.

Отделение НБ по Чувашии.







