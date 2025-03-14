Как только с тротуаров сошел снег, коммунальная служба активно взялась за их очистку от песка и мусора. Всё бы хорошо, но грязь из-под щеток трактора разлетается не только на обочины, но и на установленные по программе благоустройства малые архитектурные формы. Так, досталось лавочкам на остановке перед зданием бывшей гостиницы, «от души» заляпанными мокрой грязью оказались светильники на улице Октябрьской. Тем водителям автомобилей, которые в соцсетях жаловались, что яркий свет этих столбиков ослепляет, может, это и на руку. Но остальным как минимум неприятно смотреть на такое «хозяйственное» отношение к новому. Да еще один из светильников уже несколько месяцев стоит без плафона, рискуя лишиться и начинки.



Редакция.