Установлены единые даты проведения последних звонков и выпускных в школах

В текущем учебном году всем регионам страны Министерство просвещения России рекомендовало

провести последние звонки 24 мая, а выпускные — 28 июня, сообщает Минобразования Чувашии.

На торжественных мероприятиях по случаю выпускных предусматривается церемония поднятия Государственного флага и исполнение Государственного гимна Российской Федерации, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, а также выступления родителей, включая тех, кто удостоен государственных наград, и участников специальной военной операции. Кроме того, регионам поручено принять меры по обеспечению безопасности и доступности помещений для учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.