Пространство для полезного общения

В 2024 году Шумерлинский кадровый центр «Работа России» организовал четыре встречи,

в которых приняли участие 32 женщины. Среди участниц 11 были матерями с детьми дошкольного

возраста, а 10 — старше 50 лет.

Очередная встреча в женском клубе «Время действовать» прошла в преддверии 8 Марта. Девять женщин собрались, чтобы поговорить о красоте и уходе за собой.



Первым спикером стала массажист по профессии Алина Брачева. Она рассказала о пользе массажа, о том, как разные техники помогают расслабиться и восстановить силы. Женщины узнали, как массаж улучшает кровообращение, снимает напряжение и поднимает настроение. Косметолог Марта Мельник дала советы по уходу за кожей, рассказала, как подбирать средства в зависимости от типа кожи и возраста.



После выступлений участницы активно задавали вопросы и делились своими впечатлениями. Обсуждение было оживленным и интересным. Встреча прошла в приятной атмосфере и подарила всем хорошее настроение и новые идеи.



Клубы, ставшие важным пространством для теплого, дружеского общения женщин, ищущих работу, были созданы в 2023 году после модернизации центров занятости населения в кадровые центры «Работа России».



Отдел ЦЗН Чувашии по г. Шумерле.