Получить технические средства реабилитации можно двумя способами

С 2025 года жители Чувашии с инвалидностью могут получать технические средства реабилитации в натуральном виде через Отделение СФР по Чувашской Республике или с помощью электронного сертификата.

При заказе изделия в натуральной форме срок его выдачи будет зависеть от наличия действующего государственного контракта. Если он заключен, то обеспечение займет 15 дней или 7 дней — для паллиативных больных.



Электронный сертификат позволяет приобрести техническое средство реабилитации в более короткие сроки. В настоящее время оформление такого сертификата составляет 10 дней, а срок действия — 1 год. Для получения электронного сертификата обязательным условием является наличие действующей карты национальной платежной системы «Мир». Это необходимо для идентификации владельца электронного сертификата в момент оформления покупки и перевода средств из казначейства продавцу.



Также с 1 января вступили в силу изменения в части подачи заявлений о замене технических средств реабилитации. Теперь закреплено право инвалида на заблаговременную подачу заявления о замене ранее полученного ТСР за 60 календарных дней (с учетом сроков, необходимых для проведения закупочных процедур на поставку ТСР либо для выполнения работ по изготовлению протезов) до истечения сроков пользования ТСР.



Если технические средства реабилитации были приобретены на собственные средства до конца 2024 года, то Отделение Соцфонда по Чувашии в прежнем порядке возместит расходы за самостоятельную покупку.



Подать заявление на получение технического средства реабилитации (в натуральном виде или с помощью электронного сертификата) можно на портале госуслуг, в клиентской службе или в МФЦ.

Отделение СФР по Чувашии.