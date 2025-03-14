«Мисс Грация» живет в Шумерле

Красивые, успешные, яркие… В канун Международного женского дня в Чебоксарах прошел

III Межрегиональный конкурс красоты и таланта «Мисс Союза машиностроителей — 2025».

Конкурс, объединивший работающих в машиностроительной отрасли талантливых и целеустремленных женщин, организован Чувашским отделением Союза машиностроителей России совместно с концерном «Тракторные заводы». В этом году за звание лучшей состязались 27 представительниц промышленных предприятий из Чувашии, Москвы, Брянской, Саратовской, Челябинской областей и Республики Мордовии. Шумерлю на конкурсе достойно представила специалист управления сопровождения заказов департамента управления проектами АО «ШЗСА»

Ирина Пронина. С конкурсных состязаний 34-летняя шумерлинка вернулась с титулом «Мисс Грация» и яркими впечатлениями.

Принять участие в конкурсе, как рассказала Ирина нашей газете, ей предложила председатель профкома завода Мария Дроздова, что стало вполне закономерным. Ирина не только высококлассный и ответственный специалист, но и активная участница общественной жизни завода. Не последнюю роль сыграла и эффектная внешность заводчанки, её креативность, умение себя преподнести.



Ирина признаётся, что на такое интересное предложение она откликнулась с удовольствием и, улыбаясь, добавляет, что в глубине души о чем-то подобном давно мечтала.

К конкурсу лучшие представительницы машиностроительной отрасли готовились основательно. Более недели девушки обучались в столице республики у профессиональных тренеров из модельных агентств, посещали мастер-классы, учились искусству стиля, фотопозированию. Ежедневные репетиции, видеосъемки, дефиле… К финальному выходу на сцену ДК Тракторостроителей девушки подошли во всеоружии.



«Я сразу решила для себя, что отброшу все волнения, и просто буду получать удовольствие от происходящего», — призналась нам Ирина. Этот настрой и помог нашей землячке уверенно держаться на сцене и достойно пройти все конкурсные испытания.

На финальном вечере участницы представили зрителям и жюри визитки, дефиле и творческие номера, продемонстрировав не только внешнюю красоту и женственность, но и свои таланты и харизму.



Из трех предложенных номинаций в творческом конкурсе — танцы, вокал, художественное слово — Ирина выбрала танцы и не прогадала. В школьные годы она занималась хореографией и для нее не составило труда показать себя в выгодном свете. «Наш танец с чемоданами произвел настоящий фурор, — признается Ирина. — На сцене я держалась уверенно и чувствовала себя звездой».



Одно из домашних заданий, рассказывает наша собеседница, состояло из создания наряда, наглядно представляющего предприятие. Сценический образ нашей участницы был разработан совместно с профкомом и активной молодежью завода. «Я была в черном с пайетками платье и желтой шифоновой накидке – официальных цветах завода. По моей задумке специалистами завода был разработан эскиз и изготовлен логотип корпорации «Проект-техника» с желтой подсветкой. С высоко поднятым логотипом я и продефилировала по сцене. Получилось ярко и креативно!» Ирина уверена, что именно этот выход и стал для жюри решающим в присвоении ей звания «Мисс Грация».



К слову, в этот вечер зал ДК Тракторостроителей был заполнен до отказа – более 1000 зрителей. «Перед такой многочисленной аудиторией я выступала впервые», — говорит Ирина. Не последнюю роль в уверенности нашей землячки сыграли находящиеся в зале болельщики: мама Валентина Григорьевна, муж Михаил, семилетняя дочка Софья, заводчане, друзья. К такой солидной группе поддержки необходимо прибавить и зрительскую аудиторию шумерлинцев, болевших за Ирину в прямом эфире, организованном в группе «ВКонтакте».



Ирина не устает повторять, что от участия в конкурсе получила истинное удовольствие. «Конкурс для меня стал ярким и незабываемым событием. Во мне как будто произошла перезагрузка: новые знания, новый опыт и новые знакомства мотивируют и дальше двигаться в творческом направлении».



Ирина бесконечно благодарна профкому и руководству АО «ШЗСА» за такую возможность проявить себя. «И в процессе подготовки к конкурсу, и непосредственно в день финала я чувствовала колоссальную поддержку, — констатирует она. — Горжусь, что являюсь частью дружной, сплоченной команды заводчан».



«Мисс Грация» училась в первой школе, потом поступила в Чебоксарский институт экономики и менеджмента филиала Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, который окончила с красным дипломом по специальности «Менеджмент организации». Во время учебы Ирина дважды проходила практику на АО «ШЗСА». Там перспективную девушку приметили и после окончания института, в 2013 году, пригласили на работу.



В основные обязанности специалиста управления сопровождения заказов входит оформление договорных документов на поставку продукции. К своей работе, рассказывает Ирина, она относится крайне ответственно и, по возможности, творчески.



Наша героиня по праву считает себя продолжательницей трудовой династии: ее родители, Валентина Григорьевна и Сергей Николаевич Мухоморовы, имеют непосредственное отношение к Шумерлинскому заводу специализированных автомобилей. Мама – заслуженный работник промышленности Чувашии — трудится в его стенах уже более 45 лет, а папа (ныне покойный) – заслуженный работник культуры Чувашии — в свое время работал в ранее принадлежавшем заводу ДК «Октябрь» художественным руководителем народного ансамбля русской песни «Шумерлиночка». «Я с детства много слышала о заводе, его людях и больших машинах и мечтала там работать, — вспоминает Ирина. — 11 лет назад моя мечта сбылась. За это время завод стал моим вторым домом, а коллектив – семьей».



Старательную и исполнительную сотрудницу на заводе ценят, она на хорошем счету. За достигнутые успехи в профессиональной деятельности и активную общественную жизнь в 2023 году имя Ирины Прониной было занесено на Доску почета предприятия. В прошлом году, к 95-летию завода, молодая сотрудница была удостоена Почетной грамоты города Шумерли.

«Если берешься за дело, то делай его хорошо» — этому девизу наша героиня старается следовать всю свою жизнь и призывает девушек ничего не бояться и смелее делать шаг навстречу мечте.

Ольга Дмитриева.