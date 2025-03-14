Лес – это жизнь

В рамках обновленного федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» 11 питомников в Чувашии продолжат работу по лесовосстановлению. В текущем году из федерального бюджета выделено 14 млн рублей на высадку новых деревьев и уход за уже высаженным лесом. В регионе планируется высадить почти 1,8 млн молодых деревьев. Искусственное лесовосстановление и лесоразведение на 2025 год запланировано на площади 244,9 га.

Благодаря прежнему нацпроекту «Экология» за последние 5 лет в республике мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению проведены на площади около 5,5 тыс. га, выращено более 33,4 млн штук посадочного материала хвойных и лиственных пород. Площадь лесовосстановления и лесоразведения увеличилась почти на 8,3 %. Была закуплена 621 единица пожарной техники и оборудования, тем самым достигнута полная оснащенность лесопожарной техникой. В 2025 году в Чувашии планируется приобрести 14 беспилотных летательных аппаратов, благодаря которым сотрудники лесничеств смогут оперативно выявлять возгорания и пресекать нарушения лесного законодательства.



Ещё одним важным направлением нового федерального проекта является борьба с незаконными вырубками. С 2025 года все лесовозы и лесохозяйственная техника будут оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволит отслеживать передвижение древесины.



Усиленные патрули и профилактическая работа с населением, круглосуточный видеомониторинг и своевременное санитарное обследование лесного фонда, активное лесовосстановление – всё это направлено на сохранение лесных насаждений, увеличение их количественного и качественного состояния.



По информации Минприроды Чувашии.