Жители Чувашии внесли в программу долгосрочных сбережений более 1,3 млрд рублей

В 2024 году жители республики заключили более 45 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС), причем за четвертый квартал число таких договоров в регионе увеличилось в 2,5 раза. Объем взносов за год превысил 1,3 млрд рублей.

Программа действует в стране с начала 2024 года. Это сберегательный продукт, который позволяет получить дополнительную прибавку к пенсии или сформировать капитал на важные цели – покупку жилья, обучение детей и т.д.



Важно, что сбережения по ПДС застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей, а это в два раза больше, чем по банковским вкладам.



Участие в ПДС добровольное. Сбережения в программе можно формировать как за счет взносов, так и за счет перевода ранее сформированных пенсионных накоплений. Участник сам определяет, когда и в каком объеме пополнять свой счет. Требований к размеру и периодичности взносов нет. Чтобы получить софинансирование от государства, за календарный год нужно внести не менее 2 тыс. рублей. Срок софинансирования – 10 лет после уплаты первого взноса в программу. Точный размер доплаты будет зависеть от суммы взносов на счет и от ежемесячного дохода участника.

Договор долгосрочных сбережений можно заключить не только на себя, но и в пользу своего ребенка или любого другого человека независимо от его возраста.



Обратиться за выплатами по программе человек сможет через 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Досрочно снять деньги без потерь можно в особых жизненных ситуациях: если потребовалось дорогостоящее лечение или семья лишилась кормильца.



Национальный банк Чувашии.