В каких сферах Чувашия испытывает дефицит кадров?

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали ситуацию на рынке труда в Чувашии и выяснили, в каких профессиональных сферах наблюдается нехватка кадров.

За последний месяц рынок труда Чувашии достиг конкуренции в 5 резюме на вакансию, что считается умеренным уровнем. Однако в отдельных профессиональных областях дефицит кадров сохраняется.



Самая сложная ситуация наблюдается по-прежнему в розничной торговле. За месяц уровень конкуренции прибавил 0,2 пункта и составил 2 резюме на вакансию (при норме 4-7,9). Этому способствовал рост количества резюме на 15 %, число вакансий при этом не изменилось. Медиана предлагаемой заработной платы в рознице по итогам февраля составляет 41,1 тыс. рублей (+0,7 процентных пункта к январю 2025).



На втором месте по нехватке кадров — медицина, фармацевтика, где на 1 вакансию, как и месяцем ранее, приходится 2,9 резюме. Число вакансий выросло на 14 %, резюме – на 13 %. Уровень предлагаемой зарплаты в медицине составляет 51,8 тыс. рублей.



Аналогичный уровень конкуренции (2,9) наблюдается в сфере производства и сервисного обслуживания, которая за месяц потеряла 0,2 процентных пункта. Спрос на специалистов вырос на 20 %, а предложение — лишь на 12 %. Заработные платы находятся на уровне 75,3 тыс. рублей (+7,4 %).



Следом идет страхование с конкуренцией в 3,1 резюме на вакансию, уровень которой упал на 0,7 пункта за месяц. Количество вакансий в этой сфере выросло на 29 %, число резюме — всего на 3 %.

А закрывает топ-5 сфера «Продажи, обслуживание клиентов», где конкуренция, напротив, выросла на 0,2 пункта и составила 3,6 резюме на вакансию. Этому способствовало увеличение предложения на 15 %, а спрос на специалистов тем временем подрос медленнее – на 7 %. Медиана предлагаемого дохода составляет порядка 58 тыс. рублей (+8,5 %).



И. Егорова.